Chuva, sol, refresco, calor... o brasiliense, em dias de verão, lida com dois estados de espírito do tempo: altas temperaturas e tempestades. Nesse quinta-feira (18/1), o protagonismo fica por conta do sol, que apareceu tímido no início do dia, mas brilhará ao longo da manhã. No fim da tarde e começo da noite, não se descarta a chance de chuvas isoladas no Distrito Federal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até sábado (20), a previsão é de calor e tempo abafado. No domingo (21), porém, há maior possibilidade de pancadas de chuvas, com uma pequena redução da temperatura. "Qualquer umidade, aliada ao calor, já aumenta a chance de tempestades", explicou Heráclio Alves, meteorologista do Inmet.



Nesta quinta, a máxima pode chegar a 33ºC; a mínima foi de 17°C, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Já a umidade deve variar de 30% a 95%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi de 19°C e pode atingir máxima de 31ºCº. A umidade também deve variar de 30% a 95%. A dica é não dispensar o protetor solar e a hidratação, além de manter o guarda-chuva na bolsa por precaução.