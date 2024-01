Tempo: chuva e nebulosidade no DF deve continuar até o fim de semana

Chegou a hora de tirar o casaco do armário e a poeira do guarda-chuva, pois as tempestades serão frequentes e intensas nos próximos dias. Nesta quarta-feira (3/1), o brasiliense acordou com chuvas, céu nublado e uma ligeira sensação de frio, tendência que deve permanecer pelo menos até o fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Vale destacar que o Distrito Federal está sob alerta laranja, que indica risco alto para tempestades, rajadas de vento e trovoadas. “Nos últimos três dias, choveu, somente no Paranoá, 176 mm, que representa 80% do esperado para janeiro”, detalhou Cleber Souza, meteorologista do Inmet.

Dessa forma, a previsão é de pancadas isoladas e bastante nebulosidade. Nesta manhã. No DF, a temperatura mínima foi de 19ºC e a máxima pode chegar a 28ºC. Já a umidade fica em torno dos 50% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima de 19ºC e a máxima pode atingir os 26ºC; a umidade fica entre 55% e 95%.

Cuidado

A Defesa Civil do DF (DCDF) recomenda que, nesses casos, não se utilize equipamentos elétricos; evite tomar banho durante as pancadas de chuva; não se utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica; evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia; mantenha-se sempre calçado; e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas

Na rua, também valem alguns cuidados: procurar abrigo; não se expor à chuva; não se abrigar embaixo de árvores; evitar locais próximos à rede elétrica; e manter-se no interior do carro, local isolado e seguro.