Uma mulher, de 30 anos, passou mal nas tendas montadas na Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol para atendimento a pacientes com sintomas de dengue. Ela chegou ao local junto de familiares por volta das 10h30, e até a publicação desta reportagem aguardava por socorro de uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Na noite dessa segunda-feira(22/1), ela teve sintomas da doença, como vômito, mal estar, dor no corpo, febre e dor atrás dos olhos.

Um parente da paciente, que não quis se identificar, informou que a mulher teve um desmaio ainda em casa, no Sol Nascente, quando a família a levou de carro até o local. "O atendimento do bombeiro e das enfermeiras foi rápido, mas a ambulância já era para estar aqui. A gente conseguiu chegar aqui a tempo de ela ser atendida para fazer o teste e ser hidratada", detalha o cunhado da vítima.

Antes, os parentes da mulher tentaram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Setor O, mas o local estava cheio e não conseguiram atendimento. "Deveriam ter sido tomadas ações preventivas no início do mês e não iria chegar nesse ponto que chegou hoje. Essa improvisação (tendas) desafogou, mas de forma tardia", critica o parente.

