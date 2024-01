Mulher é arrastada pelo cabelo e agredida na rua pelo marido no Entorno

Um agressor foi preso em Santo Antônio do Descoberto (GO) após agredir a esposa e tentar arrastá-la pelos cabelos para fora de casa. A mulher foi socorrida por vizinhos que ouviram os gritos, e um deles chegou a ser golpeado com uma faca pelo criminoso enquanto tentava impedir a agressão. O caso ocorreu na noite do domingo (28/1).

Segundo a vítima, ela estava em casa, local em que também funciona uma distribuidora de bebidas, quando o homem chegou embriagado. A mulher relata que foi agredida verbal e fisicamente e chegou a cair sobre uma pilha de garrafas, quebrando algumas delas. Após isso, o agressor começou arrastá-la pelo cabelo para a rua.



O homem foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás (GO).