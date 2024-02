Com a expectativa de o Distrito Federal receber as primeiras doses da vacina contra a dengue em fevereiro, o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) pediu à Secretaria de Saúde (SES), na quarta-feira (31/1), informações sobre o planejamento para a vacinação contra a doença. O documento foi enviado na última sexta-feira (26/1).

No ofício, assinado pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) e pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus), os representantes do MPDFT solicitam o número de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que vão receber a vacina, além do cronograma de aplicação e as unidades de saúde onde a imunização vai ocorrer.









Cronograma

A SES também deve informar ao Ministério Público do DF e Territórios se há um cronograma para ampliação do público-alvo, tendo como base as doses fornecidas pelo Ministério da Saúde (MS). Além disso, o órgão perguntou se há um plano estratégico para a aquisição de mais doses.

O ofício lembra a gravidade da situação no Distrito Federal e a necessidade de medidas para a contenção de uma possível epidemia. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde (SES) para se posicionar sobre o assunto. Assim que a pasta se pronunciar, a reportagem será atualizada.

Com informações do MPDFT