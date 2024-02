O governo tem se mobilizado no combate a dengue, de acordo com Celina Leão

Desde o momento em que foi identificado aumento no número de casos de dengue foi colocado 40% das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) somente para o atendimento de dengue. A firmação foi feita pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos. No programa CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (5/2), ela também falou sobre o curso para ajudar policiais durante atendimento a mulheres e pessoas com problemas mentais.

Além das UBS, foram chamados 70 agentes de vigilância de saúde e inclusão de tendas pelo DF. “O governador mandou para Câmara Distrital um orçamento chamando mais servidores públicos dessa área. O governo está muito mobilizado, hoje teve abertura do Hospital da Aeronáutica na Ceilândia, então a missão é realmente atacar todas as faces que podemos. Todos os dias, o GDF tem uma ação de combate à dengue diferente, não paramos em nenhum minuto”, descreve Celina Leão.

Para a vice-governadora, o motivo de Ceilândia ser escolhida para receber o Hospital de Campanha é o fato de o local estar com 42% dos casos de dengue, sem contar que é a maior cidade do DF. “Dessa forma, vamos conseguir desocupar um pouco mais as nossas UPAs e os hospitais para tratar casos mais graves da doença”, pontua.

Violência contra a mulher

Um curso feito por policiais com a intenção de ajudá-los na hora de fazer o atendimento às mulheres vítimas de violência e pessoas com problemas mentais também foi anunciado por Celina Leão no CB.Poder. “Dentro do GDF, todas as secretarias estão montando os módulos de estudo e como isso vai acontecer. Devem fazer a primeira edição por esses dias, pois a Polícia Civil, PM, Bombeiro e Polícia Penal, todos estão participando da elaboração desse curso”, finaliza.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti