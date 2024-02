Conselho Nacional de Justiça e Detran fazem ação conjunta no carnaval

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) uniram forças neste carnaval e realizam blitzes em conjunto para conscientizar foliões sobre situações de assédio e violência no trânsito.

A iniciativa faz parte da campanha Bloco do Respeito, organizada pelo CNJ e apoiada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que tem como objetivo "enfatizar a importância da igualdade e do respeito aos direitos de todas as pessoas, independentemente de origem, gênero ou orientação sexual".

A equipe da campanha aborda veículos durante cerca de um minuto para reforçar a importância do respeito, alertar sobre os riscos da embriaguez no trânsito e a prevenção do assédio durante a folia. São distribuídas viseiras, adesivos e abanadores aos motoristas, em alusão à campanha.

A cada blitz, cerca de 150 carros serão abordados. “A reação é imediata, na hora dá pra perceber uma receptividade grande, o impacto é visível”, comenta o chefe do Núcleo de Campanhas Educativas do Detran, Miguel Videl.