Temporais arrancam asfalto de ruas no Pôr do Sol e moradores reclamam

O Pôr do Sol enfrenta sérios problemas com a forte chuva que atingiu o Distrito Federal nesta sexta-feira (9/2). O Correio percorreu a região e constatou situações críticas. Diversas ruas tiveram a cobertura asfáltica levada pela água e moradores relataram ter ficado sem condições de sair de suas casas, mesmo de carro, devido à forte correnteza que se formou durante o temporal.

Mãe de quatro filhos e moradora no Pôr do Sol há mais de 20 anos, Alexandrina Souza, 48 anos, lamentou que essa situação se repita todo ano. “Estamos esquecidos. O pessoal do GDF vem aqui, faz um serviço malfeito e nós pagamos o preço. Ontem, eu iria à igreja, não consegui. Não consegui sair de casa, porque a rua parecia um rio descontrolado”, descreveu.

“Construímos nossa casa acima do nível da rua para impedir que a água a invadisse. Eu já perdi muitas coisas, como geladeira, sofá e cama. É muito triste nossa situação”, acrescentou.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quantidade pluviométrica de precipitações das últimas horas no DF equivale a quase metade do previsto para o mês de fevereiro, cerca de 45% do estimado.

Segundo o balanço do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, das 19h de sexta-feira até as 7h30 deste sábado (10/2), entre outras ocorrências devido aos temporais, houve dois cortes de árvores e 31 inundações de imóveis.

*Estagiário sob a supervisão de Manuel Martínez