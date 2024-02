UnB diz que falhas em drenagem e topografia da região causaram alagamento

Na noite desta sexta-feira (9/2), a reitora Márcia Abrahão e o vice-reitor Enrique Huelva estiveram no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) para avaliar os impactos nos edifícios da Universidade de Brasília após as fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal. Segundo nota da Administração da UnB, as deficiências no sistema de drenagem de águas da Asa Norte, somadas à topografia da região, propiciaram o alagamento de parte do subsolo da parte central do Instituto de Ciências Central e do auditório do departamento de Engenharia Florestal, localizado na Faculdade de Tecnologia (FT).



A Universidade informou que o Instituto de Física (IF) foi a unidade mais prejudicada e teve danos significativos em equipamentos, documentos, livros e mobiliário. O diretor do instituto, Olavo Filho, juntamente com a comunidade de docentes, técnicos e estudantes se mobilizaram para tentar recuperar o máximo possível.

"É importante ressaltar que, em resposta a evento similar ocorrido em 2019, apesar das graves dificuldades orçamentárias, a Universidade de Brasília executou obras de contenção abrangendo todas as unidades situadas no subsolo do ICC, edificação com mais de 50 anos", disse a UnB.



A Administração Superior manifestou pesar pelas perdas registradas. "Estamos acompanhando de perto a situação do Instituto e de outras áreas afetadas, disponibilizando suporte para mitigar os impactos da maneira mais rápida e permanente possível', ressalta UnB.



"Seguimos solidários atuando firmemente para recuperar os danos e continuar as ações de melhoria das condições de infraestrutura de nossa Universidade, acrescenta a nota.