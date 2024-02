Gama supera em 10 dias quantidade de chuva esperada para fevereiro

A quantidade de chuvas esperada para todo o mês de fevereiro no Gama foi superada neste sábado (10/2). A estação meteorológica da região administrativa registrou 195,2 milímetros de chuva entre os dias 1º e 10. Isso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa 109% do que estava calculado para todo o mês: 179,5 milímetros.

Em 2023, o índice pluviométrico da região administrativa foi de 120,8 milímetros nos 10 primeiros dias de fevereiro. O valor corresponde a 67% do que havia sido projetado para aquele mês, também 179,5 milímetros.

A meteorologista do Inmet Andrea Malheiros explicou ao Correio que a equivalência mensal do indicador em ambos os anos se deve a que, com base em estudos anteriores, a situação meteorológica de fevereiro se mantém constante.

Entre a noite de sexta-feira (9/2) e a manhã deste sábado (10/2), a pluviometria obtida pela estação do Gama foi de 22 milímetros. Já essa medida em todo do DF, juntando os dados dessa unidade do Inmet com as demais do instituto na capital federal (Sudoeste, Águas Emendadas, Paranoá e Brazlândia), foi de 192 milímetros.