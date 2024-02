Os temporais que atingiram Brasília entre sexta-feira (9/2) e sábado (10/2) representaram mais chuva do que o previsto para todo o mês de fevereiro, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram registrados 192 milímetros de chuva na capital federal, somando-se todos os registros realizados nas cinco estações meteorológicas de Brasília. O esperado para todo o mês de fevereiro no DF era de 179,5 milímetros.

Os dados foram repassados ao Correio pelo Inmet. Entre as cinco regiões monitoradas pelo instituto, a que mais choveu foi a de Águas Emendadas, em que foram registrados 81 milímetros na noite de sexta e na manhã de sábado.



Confira quanto choveu em cada uma das estações meteorológicas entre sexta e sábado:

Sudoeste - 35,4 mm;

Águas Emendadas - 81 mm;

Gama - 22mm;

Paranoá - 37,8 mm;

Brazlândia - 15,8 mm.

Do dia 1º ao dia 10 de fevereiro, a estação do Gama ultrapassou a média mensal ao registrar 195,8 mm — 9% a mais do que todo o esperado para o mês. Em seguida, vem a estação de Águas Emendadas, com 127,2 milímetros (71% do esperado para fevereiro); Paranoá, com 61,6 milímetros (34% do esperado); Brazlândia, com 59,8 milímetros (33% do previsto para o mês) e Sudoeste, com 53,9 milímetros (30% do esperado para fevereiro).



















Outras regiões

Outras cinco estações são monitoradas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e também registraram altos números de pluviosidade na noite de sexta e na manhã deste sábado. Entre elas, destacam-se a Estrutural, em que foram contabilizados 101,2 milímetros, e Sobradinho, com 77,6 milímetros registrados.

Confira o quanto choveu entre sexta e sábado em outras estações meteorológicas:

Núcleo Bandeirantes - 30,6 mm;

Sobradinho - 77, 6 mm;

Estrutural - 101,2 mm;

Ceilândia - 73 mm;

Águas Claras - 71 mm.

Ocorrências

Entre 19h de sexta-feira e 7h30 deste sábado, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu a 31 ocorrências de inundação, 27 de esgotamento e 13 quedas ou ameaça de quedas de árvore em todo o DF, de acordo com dados repassados ao Correio. Duas árvores precisaram ser cortadas.