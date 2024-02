Bloco dos Raparigueiros desfila em novo local no carnaval deste ano

O Bloco dos Raparigueiros vai estrear no carnaval de 2024 de Brasília, a partir das 17h deste domingo (11/2), em um novo local: o Setor Bancário Norte (SBN). No ano passado, a festa ocorreu no Eixo Monumental. Com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), a festa para comemorar os 32 anos de folia vai ocorrer até as 23h.

Blocos e autoridades de segurança estão empenhados para que o carnaval em 2024 seja o mais seguro possível aos 1,7 milhão de pessoas esperadas para a festa no DF. A Secretaria de Segurança Pública (SSP), entre outras ações, fará monitoramento aéreo e também utilizará câmeras de vigilância e drones no circuito em que as agremiações se apresentarão. A Liga dos Blocos Tradicionais, por sua vez, orientou que os associados adotem medidas para evitar episódios violentos, como brigas entre foliões e furtos.

O vice-presidente da Liga dos Blocos Tradicionais e presidente do Bloco dos Raparigueiros, Jean Costa, participou de reuniões com a SSP e também com representantes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Nesses encontros, pediram reforços no policiamento, com uma presença ostensiva, e nas equipes de socorristas, durante as apresentações dos blocos.

Jean pediu também a realização de revista nas pessoas que chegariam aos eventos, assim como cercamento temporário e melhora da iluminação dessas áreas. Em relação aos integrantes da Liga dos Blocos Tradicionais, a associação os orientou a contratarem serviços de proteção e paramédicos para atender o público em eventualidades.

Medidas específicas ao Bloco dos Raparigueiros

Dentro das preocupações com a proteção dos foliões no DF, este é o primeiro ano em que a SSP impôs medidas específicas nesse sentido ao Bloco Raparigueiros. No desfile da agremiação, ano passado, foram registrados 10 esfaqueamentos e as apreensões de quatro canivetes, três tesouras e frascos com o alucinógeno "loló".

À reportagem, Jean Costa, também presidente do Raparigueiros, explicou que para 2024, eles investiram na contratação de seguranças, brigadistas, ambulâncias e posto médico. Acrescentou que decidiram mudar o horário do seu desfile para reduzir riscos. "Estamos prontos para colaborar e fazermos uma grande festa para nossa cidade, mantendo a paz e tranquilidade dos nossos foliões", afirmou.