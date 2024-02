Homem tenta agredir a mulher com chave de fenda e é impedido por vizinhos

Uma mulher de 44 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na manhã deste domingo (11/2). O caso ocorreu por volta das 9h na QR 517, em Santa Maria. Aos policiais militares do 26º Batalhão, da região, a vítima relatou ter sofrido ameaças do companheiro, de 54 anos, que tentou agredi-la com uma chave de fenda. Os vizinhos viram a cena e impediram que o agressor conseguisse ferir a vítima.

Por estar embriagado, o homem sofreu lesões após a queda. Após ser detido, ele foi conduzido pelos policiais militares ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para receber atendimento médico.

Homem tenta agredir esposa com chave de fenda, mas é impedido por vizinhos e preso pela PMDF (foto: PMDF/Divulgação)

Acompanhada por uma testemunha, a vítima também foi encaminhada para prestar depoimento na 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Durante a investigação no local, foi apreendida a chave de fenda usada no crime.

Saiba como pedir ajuda

Ligue 190 - Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)



Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197 - Polícia Civil do DF (PCDF)



E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

Contato: (61) 98626-1197

Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180



Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos



Secretaria da Mulher do DF



Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)



Defensoria Pública do DF



Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)



Núcleos do Pró-Vítima

Além disso, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), implantou um novo número, o 125, para receber denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes no DF. A ligação é gratuita e o serviço é realizado pela Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca).