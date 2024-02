Baratinha arrasta pais e filhos para a folia no Parque da Cidade

Tradicional bloco carnavalesco da capital, o Baratinha conta com diversas atrações para a meninada, como cama elástica, mágico e escorregador. As banda Trem das Cores, Baratinha e Chiquita Bacana, agitaram o público com repertório que marcou gerações. A festa está montada no Parque Ana Lídia, e vai até às 20h deste domingo (11/2).

A pequena foliã Ana Clara, 7 anos, diz que é a primeira vez no Baratinha e que gostou da experiência. "Estou adorando aqui. Minha mãe escolheu a minha fantasia", conta entusiasmada. "Ontem eu fui em uns três", celebra.









Já Andriy Vinicius, 7 anos, contou que tentou colorir o cabelo de amarelo com o irmão, mas o resultado foi outro. "Era pra ser amarelado, mas ficou verde. Mas gostamos mesmo assim", relata. "Já fui no pula pula e vou aproveitar pra brincar", finaliza.

