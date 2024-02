Veja a programação dos blocos de carnaval de Brasília

Mais um dia de muito agito no carnaval do DF! Neste ano, 56 blocos de rua foram credenciados no Distrito Federal, dentre eles os blocos Divinas Tetas e o tradicional Pacotão. Segundo o GDF, 1,7 milhão de pessoas devem ocupar as ruas do quadradinho. E, já no sábado (10/2), os foliões mostraram que não estão para brincadeira, ou melhor, estão para brincar, dançar e curtir muito a programação.

Estreante no carnaval, o Baile da Piki agitou Águas Claras no sábado com muita música e diversidade. Neste domingo (11/2), o Bloco das Montadas também fez história no gramado da Biblioteca Nacional. Pela tarde, é a vez do tradicional Bloco dos Raparigueiros no Setor Bancário Norte.



Confira a programação completa:

Domingo (11/2)



Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade



Baratinha - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade - Estacionamento 12 – Asa Sul



Deficiente é a Mãe – 11h - Unaparque – Parque da Cidade no Estacionamento 10 – Asa Sul



CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte – Asa Norte



Charretinha + Tropicaos - 12h às 19h - Praça da Igreja, Praça Nelson Corso, Quiosque da Maria - Lote 1 - Vila Planalto



Harmonia do Sampler - 15h às 20h - Primo Pobre - CLN 203, bloco D, Loja 73 – Asa Norte



DesMaiô - 11h às 16h - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul



Batunkejé - 15h às 19h - Praça da Resistência - Vila Telebrasília



Saruê Perfumado (encontro de fanfarras e grupos de percussão) - 13h às 19h - Avenida W3 - entre 506 e 508 Sul – Asa Sul



Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - CLN 205/ 206 – Asa Norte



Bloco Tesourinha - 15h às 22h - Praça Central da SQN 410, em frente à Prefeitura Comunitária – Asa Norte



Vamos FullGil - 10h às 19h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental



Raparigueiros - 17h às 23h - Setor Bancário Norte



Bloco das Montadas - 10h às 18h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental



Samba da Mulher Bonita - 14h às 18h - Praça Central - Paranoá



Seca Pimenteira - 10h às 18h - Feira Permanente - Riacho Fundo II



Sem Eira Nem Beira - 16h às 21h - Praça São Sebastião (Praça da Igrejinha) - Planaltina



Menino de Ceilândia - 14h às 22h - CNM 01 - Estacionamento Fórum/BRB – Ceilândia

CarnaRock - 14h às 22h – QNN Quadra 32, Área Especial G – Ceilândia

Segunda-Feira (12/2)



Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade



Deficiente é a Mãe – 15h às 18h - CRS 506 - W2 Sul, Infinu - 18h às 20h –



CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte



Vai com as Profanas - 10h às 16h - Setor Comercial Sul, Setor Carnavalesco – Asa Sul



Saruê Perfumado (encontro de fanfarras e grupos de percussão) - 13h às 19h - Avenida W3 - entre 506 e 508 Sul – Asa Sul



Bloco Sustentável do Patubatê - 15h às 19h - Setor Comercial Sul, Setor Carnavalesco – Asa Sul



Bloco Carnapati - 8h às 13h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental



Concentra Mais Não Sai - 15h às 22h – EQN 404/405 – Asa Norte



Aparelhinho - 10h às 18h – Setor Bancário e Galeria dos Estados - Asa Sul



Bloco do Amor - 15h às 21h - Via de serviço S2 – Asa Sul



Divinas Tetas - 11h às 17h - gramado entre o Sesi Lab e a Biblioteca Nacional – Eixo Monumental



Baratona - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade no Estacionamento 12 – Asa Sul



Afro Àsé Dúdú - 16h às 22h - Taguaparque - Estacionamento em frente ao Centro Cultural – Taguatinga

Terça-feira (13/2)



Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade



Bloco Têrêtêtê - 11h às 19h - W3 507 Sul – Colabora Mix – Asa Sul



Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - CLN 205/ 206 – Asa Norte



Pega Ninguém - 15h às 19h - Circuito Carnavalesco - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul



Bloco Tesourinha - 15h às 22h - Praça Central da SQN 410 – Asa Norte



Pacotão - 14h às 20h30 – 302 Sul a 504 Norte, pela contramão da W3 – Asas Sul e Norte



Portadores da Alegria - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade no Estacionamento 12 – Asa Sul



Carnafamília - 16h às 00h - Parque de Exposições de São Sebastião – São Sebastião



CarnaSarau – 16h às 23h59 - Praça da Bíblia, QNP 19 - P. Norte – Ceilândia



Vem Kem Quer - 14h às 23h - Avenida Central (ao lado da UBS 01) - Estrutural



Filhos da Ema - 14h às 22h - Praça Central da Quadra 407 - Recanto das Emas



Groove do Bem - 16h às 23h - Taguaparque no estacionamento do Centro Cultural – Taguatinga

Quarta-feira (14/2)



Gagá...Vião do Cruzeiro - 10h às 20h - Estacionamento do Ginásio de Esportes - Q 811 - Cruzeiro Novo

CB Folia



De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!

*Com informações da Agência Brasil e da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Dengue: 7 mil doses da vacina foram aplicadas em dois dias

Dengue: 7 mil doses da vacina foram aplicadas em dois dias Cidades DF Tradicional bloco Na Batida do Morro anima foliões com hits dos anos 2000

Tradicional bloco Na Batida do Morro anima foliões com hits dos anos 2000 Cidades DF Tempo: Distrito Federal deve ter avisos de chuva até Quarta-feira de Cinzas

Tempo: Distrito Federal deve ter avisos de chuva até Quarta-feira de Cinzas Cidades DF Rebanhão começa com atividades para crianças e adolescentes no DF

Rebanhão começa com atividades para crianças e adolescentes no DF Cidades DF Sábado de carnaval teve 37 ocorrências de furto; a maioria de celular

Sábado de carnaval teve 37 ocorrências de furto; a maioria de celular Cidades DF Concerto homenageará filósofo Jean Obry, no Santuário Dom Bosco