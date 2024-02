Bloco Vai Quem Fica colore ruas da Asa Norte no carnaval 2024

Fundado por músicos e artistas moradores da Asa Norte em 2013, o bloco Vai quem fica desfilou no Plano Piloto pela segunda vez neste carnaval 2024. O ponto de partida, como sempre, permaneceu surpresa até a véspera, quando os organizadores tradicionalmente lançam um texto poético para combinar o encontro. Nesta segunda-feira (12/2) de carnaval, o bloco saiu da altura da 109 Norte.

O outro desfile ocorreu no domingo, também em local mantido em mistério até a noite anterior. Essa é a tradição do bloco que reúne amigos, famílias e muitas crianças todos os anos na Asa Norte. De boca em boca, o público se reúne e parte paras as ruas a fim de ocupar e carnavalizar. A concentração do “Vai quem fica” neste ano, iniciou na 109 comercial da asa norte, seguindo pelas 300 e por fim na 107 norte, onde se encontra a maior concentração.

O bloco começou às 9h e permanece até as 15h, com público animado e fantasiado. Gustavo Gomes, 43 anos, morador da Asa Norte, é filósofo. Ele e a mulher, a professora Priscila borges, 43, foram para o bloquinho Vai Quem Fica fantasiados de Cerrado. “Estamos fantasiados de Cerrado, com elementos na roupa que remetem ao bioma”, conta.

Gustavo fantasiado de cerrado no Bloco Vai Quem Fica (foto: Camila Coimbra/Esp.CB/ D.APress)

Rodrigo Brito, 44 anos, morador do Noroeste e servidor público, decidiu vir acompanhado de seus cinco amigos. Os casais têm a fantasia de sutiã que se completa. São 25 anos de amizade entre o grupo de foliões e, este ano, a animação está nas alturas. “Estamos curtindo muito o bloquinho, o sol ajudou para que isso fosse possível”, afirma Rodrigo.

Rodrigo Brito e amigos fantasiados no Bloco Vai Quem Fica (foto: Camila Coimbra/Esp.CB/ D.APress)

Gabriela Victor, 36 anos, do Recanto das Emas, é ambulante e está em todos os eventos. Ela conta que, mesmo sendo carnaval, as vendas estão em baixa. “ Estamos com dificuldade para vender porque os blocos estão cercados. O Vai Quem Fica, por ser na rua, ajuda na venda”, explica.























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer