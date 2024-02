A Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, da Legião da Boa Vontade (LBV), vai celebrar o aniversário de 45 anos nesta sexta-feira (16/2), a partir das 15h. Para a comemoração, haverá uma programação especial com participação das crianças e dos familiares, além de doadores, parceiros, voluntários e colaboradores. A festa vai contar ainda com apresentações culturais e entrega dos kits de material pedagógico e de conjuntos de uniformes arrecadados pela campanha “Educação: Futuro Presente!”.

Localizada na Quadra 915 Sul, a escola foi inaugurada em 4 de fevereiro de 1979 e oferece educação gratuita para crianças de 3 a 5 anos provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo a LBV, ao longo destes 45 anos, cerca de 13 mil crianças estudaram na unidade.



Enquanto estão na LBV, as crianças recebem quatro refeições diárias, sendo café da manhã, almoço, lanche e jantar. No início do ano letivo, os educandos recebem material didático e uniformes. A escola conta com uma equipe multidisciplinar para apoio e suporte ao desenvolvimento dos alunos, além de também envolver as famílias no processo educacional.

Doações

Ao longo do ano, a LBV promove campanhas para arrecadação de itens como: brinquedos e livros infantis, sejam novos e em bom estado de conservação; alimentos não perecíveis; materiais escolares e de papelaria em geral. As doações podem ser entregues na própria escola.

Serviço

Aniversário de 45 anos da Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, da LBV

Data: sexta-feira (16/2), a partir das 15h

Local: Quadra de Esportes da Escola da LBV, 915 Sul, Lote 74

Informações: (61) 3410-6025 | www.lbv.org.br