Carro colide, derruba poste na DF-250 e mobiliza equipe do Corpo de bombeiros

Um carro colidiu e derrubou um poste, na tarde desta quinta-feira (15/2), na DF-250, sentido Paranoá (Fazenda Velha). A ocorrência mobilizou duas viaturas e socorristas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

O fato ocorreu por volta de 14h20. De acordo com a corporação, a equipe chegou no local e encontrou um Ford Ka, de cor preta, na lateral da via, após ter colidido e derrubado um poste de energia pública.





Os socorristas acionaram a Neoenergia, isolaram a área e atenderam o condutor e uma passageira que estavam dentro do veículo. Ambos estavam conscientes e orientados, não precisando serem encaminhados a um hospital.

Durante a ocorrência, duas faixas precisaram ser interditadas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.