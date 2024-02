Criminosos são presos após furtar comércio em Sobradinho; veja vídeo

Caio Ramos*

Dois suspeitos furtaram uma TV de 32 polegadas e R$ 200 de materiais elétricos em uma loja de ferragens, na madrugada desta terça-feira (27/2). O crime ocorreu na Quadra 15 de Sobradinho e a dupla foi presa na tarde do mesmo dia pela Polícia Civil (PCDF).

Os policiais civis, ao tomarem conhecimento do furto, iniciaram as investigações e identificaram que os criminosos, nomeados como “Morcegão” e “Chris Brown”, estavam em uma via pública da Quadra 13. No momento de prender os autores, um deles resistiu e tentou avançar para cima dos policiais, porém, foi detido e conduzido para a 13° Delegacia de Polícia (Sobradinho).

Juntos, os dois criminosos somam 36 passagens pela polícia. Ambos com uma ficha criminal extensa (Lei Maria da Penha, corrupção de menores, roubos e furtos). Se condenados, a dupla pode pegar de 2 a 8 anos de prisão por furto qualificado.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti