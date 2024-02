Dengue: aumento de casos ocorre desde novembro, diz professor da UnB

"Quanto mais conseguimos observar um padrão de comportamento do vírus, mais conseguimos imaginar os próximos passos para lidar com a epidemia". A fala é de Breno Adaid, professor e pesquisador em ciências do comportamento, da Universidade de Brasília (UnB). Ele foi um dos convidados para o seminário CB. Debate sobre a dengue, promovido pelo Correio.

Entre os tópicos de destaque abordados pelo especialista, que apresentou gráficos com as curvas de casos no DF, está a previsão de aumento de infecções, acima do que ocorreu nos anos anteriores, já em novembro do ano passado. "Pela ótica dos dados, já havia um prelúdio ruim que sabíamos que poderia piorar, já que historicamente piora nessa época. Então, as autoridades tinham elementos para começar ações de combate e prevenção de forma mais intensa", detalhou.

Segundo as análises do pesquisador, que considera o acumulado semanal de casos, houve uma diminuição na quantidade de infecções. No entanto, trata-se de uma subnotificação, dado que houve redução nas testagens. "Estamos em fase de aceleração dos casos, rumo ao pico", ressaltou. Em resposta a uma dúvida da plateia, Breno explicou que é possível ocorrer a queda de casos antes que se chegar ao pico. "Porém, isso depende de questões climáticas e do papel de prevenção do Estado e da população".

O especialista participou do primeiro painel do evento, que destacou ações de combate e a luta contra a doença, ao lado de Alexandre Lima Rodrigues Cunha, coordenador científico da Sociedade de Infectologia do DF, e Luciana Mendonça Barbosa, coordenadora do serviço de neurologia do Hospital Sírio-Libanês.

CB. Debate

Com o aumento dos casos de dengue no Distrito Federal, o Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (29/2), o seminário Dengue — Uma luta de todos, que ocorre das 9h às 13h, e contará com a presença de especialistas da área e autoridades políticas para discutir ações de combate à doença e prevenção. Além disso, o evento visa gerar um diálogo com a sociedade acerca da importância do envolvimento da população para o enfrentamento da epidemia. O seminário presencial é realizado no auditório do jornal, mas contará com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do Correio.

Entre 1° de janeiro e 24 de fevereiro, o DF registrou 55 mortes por dengue, conforme dados do último boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira (26) pela Secretaria de Saúde do DF (SES), que ainda investiga 82 óbitos. Os casos prováveis da doença somam 100.558, um aumento de 1.449,6% em relação ao mesmo período do ano passado.