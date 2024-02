Navegantes defendeu que o combate à dengue também depende do apoio da população. "Às vezes nós não entendemos a importância de, por exemplo, usar 5 ou 10 minutos para olhar nossa casa. Não é nada demais, passar os olhos na casa favorecendo que não tenhamos uma infestação maior de mosquitos" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Wildo Navegantes de Araújo, professor de Epidemiologia da Universidade de Brasília (UnB), é um dos convidados do seminário CB.Debate: Dengue, uma luta de todos, promovido pelo Correio. O professor reforçou a importância da promoção de debates sobre a dengue para informar a população a respeito da doença. Ele apontou ainda que informação de qualidade a respeito da doença é considerada um fator essencial para que o país possa enfrentar a epidemia.

“Acho que é fenomenal que isso aconteça e vamos lembrar que não só para falar da dengue. Nós vamos ter epidemias subsequentes de várias doenças ao mesmo tempo. Ainda sofremos com a pandemia da covid-19, ainda temos muitos óbitos acontecendo. Painéis como esses são super estratégicos, não só com a presença de parlamentares mas também a participação da sociedade civil, pesquisadores e professores para que a gente de fato tenha uma redução de danos”.

Acompanhe ao vivo:





Navegantes defendeu que o combate à dengue também depende do apoio da população. “Às vezes nós não entendemos a importância de, por exemplo, usar 5 ou 10 minutos para olhar nossa casa. Não é nada de mais, passar os olhos na casa favorecendo que não tenhamos uma infestação maior de mosquitos”.

CB Debate

Com o aumento dos casos de dengue no Distrito Federal, o Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (29/2), o seminário Dengue — Uma luta de todos, que ocorre das 9h às 13h e conta com a presença de especialistas da área e autoridades políticas para discutir ações de combate à doença e prevenção. Além disso, o evento visa gerar um diálogo com a sociedade acerca da importância do envolvimento da população para o enfrentamento da epidemia. O seminário presencial é realizado no auditório do jornal, mas contará com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do Correio.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel