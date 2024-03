Tempo: sextou (15/3) com calor e pancadas de chuva no fim da tarde

Se os seus planos para esta sexta-feira (15/3) e para o fim de semana incluem tomar sol, pela manhã, no Parque da Cidade, e aproveitar a tranquilidade da Água Mineral no final da tarde, pode comemorar, pois a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que as temperaturas aumentem e as chuvas diminuam em todo o Distrito Federal. Hoje, o dia começou com bastante nebulosidade e a tendência é que, com o aquecimento e a alta umidade, ocorram tempestades passageiras no início da noite.

As chuvas vãi diminuir drasticamente no sábado (16), podendo ocorrer no fim da tarde, enquanto no domingo (17), o sol tomará conta de Brasília. Na próxima semana, o calor deve aumentar devido a uma massa de ar seco, mantendo-se assim até o início do outono. No DF, a temperatura mínima foi de 19ºC; a máxima pode chegar a 32ºC, Já a umidade máxima fica em torno dos 95% e a mínima, dos 40%.

Cleber Souza, meteorologista do Inmet, alertou que, apesar do DF ainda não estar sob alerta para as ondas de calor que atingem parte do Centro-Sul do Brasil, há a possibilidade de o brasiliense passar, novamente, por esse perrengue nos próximos dias. "O período de seca, no entanto, deve começar apenas em abril, visto que o outono é a estação de transição entre o verão e o inverno", completou.