Moradores em situação de rua se recusam a deixar a 903 Sul e PM é chamada

Pessoas que vivem em situação de rua nas imediações do Centro Pop da 903 Sul, resistiram a retirada deles pelo governo. A operação piloto do Plano Distrital começou na manhã desta sexta-feira (15/3), e corre desde às 9h.

Ao todo, 24 pessoas em situação de rua vivem em barracos construídos com madeira e lona preta em frente ao centro de acolhimento. Só uma delas topou sair; a maioria não quer tirar seus pertences do local. Com isso, a Polícia Militar foi chamada e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Câmara Legislativa e do DF Legal tentam negociar.

Ao todo, 24 pessoas em situação de rua viviam em barracos construídos com madeira e lona preta (foto: Carolina Braga/CB/D.A Press)

Plano

Nesta quinta-feira (14), os secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha; de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; de Proteção da Ordem Urbanística, Cristiano Mangueira, e de Comunicação, Weligton Moraes, apresentaram um plano de ação para reduzir a população de rua no Distrito Federal, com ações de acolhimento.

A primeira ação anunciada foi oferecer acolhimento institucional para pessoas em situação de rua vivendo em frente ao Centro Pop, da 904 Sul. "Já conversamos com a população que está lá para que a ação possa ocorrer da forma mais adequada possível", disse Ana Paula Marra, na coletiva de imprensa ontem (14/3).