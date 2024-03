Del Lago ganha escola para alunos do fundamental e educação infantil

O governador Ibaneis Rocha inaugurou, nesta sexta-feira (15), a Escola Classe 203, no Itapoã. Localizada no condomínio Del Lago II, o colégio tem capacidade para receber cerca de 1,2 mil alunos, do ensino fundamental do 1° e 2° período da educação infantil e do 1° ao 5° ano dos anos iniciais.

Joyana Castro, 34 anos, é moradora do Itapoã e sua residência é nas proximidades da Escola Classe 203. Mãe de três filhos, Joyana, comemorou a inauguração do colégio, por conta da proximidade de casa e também pela infraestrutura “Minha filha de 4 anos já começou a estudar aqui, a estrutura daqui é muito boa, quando vi a parte da rampa na entrada achei acessível, o atendimento daqui é bom, os professores são ótimos”, comentou.

A obra começou no início de janeiro de 2021 e foi concluída no final de fevereiro de 2024. Ao total foram investidos R$ 10.588.209. A escola conta com uma área de 4,4mil m2, distribuídos em três pavimentos que abrigam 18 salas de aulas, oito banheiros, estrutura completa de laboratórios, auditório, biblioteca, refeitório, cozinha. Além de parquinho, horta e estacionamento com 30 vagas. A realização dessa obra é resultante da ação conjunta do Governo do Distrito Federal (GDF), com recursos da Terracap, execução da Novacap, por meio da Secretaria de Educação (SEE-DF).

Creches

Durante a cerimônia, o governador Ibaneis Rocha enfatizou que este ano serão construídos 17 CEPIs para reduzir as filas por creches no DF. "Nosso intuito é criar escolas próximas às residências e conseguir um menor número de alunos transportados, e isso se faz construindo mais escolas”. Os CEPIs estão sendo erguidos, um em Samambaia, dois no Riacho Fundo, uma no Riacho Fundo II, duas no Recanto Das Emas, duas em Taguatinga, duas em Ceilândia, e uma no Taquari, uma no Mangueiral, uma no Guará, uma em Santa Maria, uma na Estrutural, uma no Gama e outra na vila Telebrasília. No total, o investimento nas obras chega próximo a R$ 92 milhões.

"Essa escola está entre as melhores do DF, por ser completa, nessa infraestrutura a gente vê uma visão moderna de como se faz uma escola para mil alunos, uma construção de baixo custo mas que é extremamente funcional, são 4,4 mil m² construído", acrescentou o presidente da Novacap, Fernando Leite. O secretário executivo da Secretaria de Educação, Isaías Aparecido, lembrou que estão em andamento mais de 49 obras, incluindo construção de creches, escolas e reformas.



