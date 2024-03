Ibaneis assina PL de reestruturação da carreira de assistência social

O governador Ibaneis Rocha inaugurou nesta sexta-feira (15) uma unidade do CRAS da região administrativa do Itapoã. Agora são 32 unidades em todo o Distrito Federal e a primeira unidade do Itapoã Parque. A previsão é que sejam atendidas cerca de 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.

Coracy Chavante, 41 anos, subsecretário de assistência social, conta que a unidade vai oferecer os mais diversos serviços socioassistenciais além do atendimento, inscrição e atualização do cadastro único. “Vamos dar acesso aos benefícios como o auxílio maternidade, o auxílio por morte, o DF social, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com atividades que integram no PAIF (Programa de Atenção Integral à Família)", explicou Coracy.

Durante a cerimônia Ibaneis Rocha, ao lado do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) o deputado Wellington Luiz, assinou o projeto de lei que será encaminhado à Câmara Legislativa do DF (CLDF) que trata da reestruturação da carreira dos assistentes sociais. “Nós estamos fazendo um trabalho a partir dos servidores da assistência social, que nos ajudam nesse trabalho diuturno, que é o de atender a população”, enfatizou Ibaneis Rocha.

A construção do CRAS custou R$1.091.177,50. Em uma área 656,93 metros o CRAS Itapoã Parque contará com agentes sociais e especialistas para ofertar os serviços, programas e benefícios socioassistenciais. Além de educadores sociais para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da região.

Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes