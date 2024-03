Morre Zé Carlos, ex-atleta da Seleção e líder comunitário em Planaltina

José Carlos de Oliveira, ex-atleta da Seleção Brasileira de atletismo e líder comunitário, morreu neste domingo (17/3), vítima de pancreatite. Ele comandava projetos sociais de atletismo em Planaltina, no DF. Pelas redes sociais, a Academia Comunitária de Planaltina destacou o legado para o esporte que José Carlos deixa. "Legado não é o que você deixa pras pessoas, legado é o que você deixou nas pessoas", diz o post.

O ex-atleta nasceu no Piauí e se mudou para a capital do país aos cinco anos de idade. Aos 22, José Carlos começou a ter contato com a corrida, ganhando destaque em pouco tempo de atuação.

Depois de uma longa carreira de destaque, José decidiu parar de correr profissionalmente e começou a se dedicar ao projeto "Correndo para um futuro melhor". Por meio do trabalho voluntário, ele organizou, por anos, as corridas em Planaltina.



A iniciativa acabou chamando a atenção de uma professora de uma escola do local, que o convidou para realizar o projeto dentro da instituição. Além do atletismo, o projeto contava com aulas de natação, capoeira e lazer.

Carreira no atletismo

Ao praticar as corridas de 800 e 1.500 metros, José chamou atenção de Leomar Vieira, à época técnico da maior fundista brasileira, Carmem de Oliveira, em 1992. Na época, ele foi chamado para treinar na equipe da cidade, segundo informações da Agência Ceub.

Após conquistar competições locais e nacionais, ele foi chamado para treinar em São Caetano do Sul, em São Paulo. José teve grande destaque na carreira, chegando a ganhar medalha de ouro no campeonato Ibero-americano de 1994, na Argentina.



O ex-atleta também foi campeão do Meeting Internacional de Atletismo, em Genebra, na Suíça; vice-campeão do Torneio de Atletismo Internacional Orlando Guaita, em Santiago, no Chile; vice-campeão Sul-americano dos 1.500 metros em 1994. No ano seguinte, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro nos 800 metros rasos e medalha de bronze no Torneio Mobil de Atletismo.