Crônica da cidade: A nova onda dos escritores

Comecei a me dedicar à leitura de obras de autores independentes, desbravadores do mundo das letras. Há várias na lista. A última delas saindo do forno, Sobreviver na sombra, da autora Hosana Santos. Retrato da periferia de Brasília, o romance conta as adversidades de uma vendedora de algodão-doce que se apaixona por um médico. Uma trajetória de desafios se impõe à jovem para que ela possa viver o amor.

Conheci Hosana há alguns anos, quando fazíamos parte do projeto voluntário Roedores de Livros, recentemente alçado ao nível de instituto. Uma biblioteca popular de literatura infantil e juvenil que floresce no meio de Ceilândia. À época, ela lançava o primeiro livro, uma coletânea de contos em parceria com outros autores. A evolução e a segurança dos passos da escritora pelo universo editorial é admirável.

Estou nas últimas páginas já de A Conjuração dos Maracujás, ficção de um amigo com quem concluí um curso de jornalismo. A obra de estreia do potiguar Leandro Igor Vieira é um primor. Suspense, romance, fantasmas do passado, modernidade, tradição... A narrativa cuidadosa e inteligente nos cativa logo no início, quando o protagonista recebe uma ligação inesperada que muda o rumo de sua vida.

Estou de olho também em outros livros que chegaram à prateleira, que recebi pessoalmente; que constam na estante virtual; e outros que me alcançaram pelos Correios. A facilidade de se acessar o público certamente muda a perspectiva do mercado editorial. Muitos desses títulos estão disponíveis on-line. Em Brasília, há livrarias que incentivam esse estilo de publicação.

A literatura tem se renovado também pelos esforços desses autores. No tempo dilatável da flor de maracujá ou na espera e no processo longo como os dos clássicos enormes que aplaudimos até hoje. Mas carecemos de uma atualização até mesmo de referências para olhar o mundo com lentes de respeito e com profundidade. Por isso, a importância de investir tempo nessa nova leva de leituras.

Espero, em breve, poder trazer novidades com relação a essa lista que aumenta a cada ano e sobre como o processo de educação contribui para a formação de leitores e de escritores atentos e antenados com a realidade que os cerca.