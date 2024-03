Mulher é apreendida com posse ilegal de arma de fogo e drogas

Uma mulher foi detida por posse ilegal de arma de fogo e de grande quantidade de drogas na Cidade Estrutural, na noite desta terça-feira (19/3). Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) encontraram um balde cheio de maconha, cocaína e crack, além de uma arma de fabricação caseira calibre 12. Em sua defesa, ela alegou que a droga não era sua, mas de um homem que frequentava sua casa. O encontro ocorreu devido a uma perseguição da equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMFD), que estava acompanhando um homem que começou a correr assim que viu a viatura no Setor Santa Luzia.

Porém, o suspeito foi perdido de vista na Quadra 43. Desconfiados de que o homem estivesse escondido em uma das casas dos moradores da região, a equipe continuou a busca até o domicílio da proprietária, que autorizou a entrada. Na residência, foram encontradas as porções e a arma de fabricação caseira que estava no interior de uma gaveta. A moradora foi conduzida para a 8ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.