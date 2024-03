Brasal Veículos oferece curso gratuito sobre mecânica automotiva para mulheres

Ainda em comemoração ao mês das mulheres, a Brasal Veículos está oferecendo um curso gratuito sobre mecânica automotiva para as mulheres. A aula ocorrerá neste sábado (23/3), a partir das 9h, no auditório da Brasal Veículos, no SIA Trecho 1.



Pela manhã, o professor Anderson Cleiton, gerente de pós-vendas e especialista em mecânica do carro, irá palestrar e compartilhar conhecimentos de teoria e prática na oficina da concessionária.

De acordo com a empresa, são poucas vagas disponíveis. “A procura aumenta a cada ano. E recentemente, homens têm nos pedido acesso ao curso. Isso nos deixa muito felizes, pois mostra que o conteúdo é útil e que conhecimento é a melhor ferramenta para evitarmos situações de risco. E isso vale para todas as pessoas”, aponta Nayara Vieira, analista de marketing da Brasal Veículos.



Para se inscrever, basta acessar o link aqui.