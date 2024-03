Aeroporto de Brasília prevê aumento de passageiros durante o feriado

O Aeroporto de Brasília se preparou para lidar com a alta demanda entre os dias 28 de março e 1º de abril. Para este feriado de Páscoa, a Inframerica estima a circulação de 175 mil passageiros no aeroporto da capital.

Durante as datas, estão previstos cerca de 1.300 pousos e decolagens. Destes, seis são extras, incluídos para atender à demanda para a festividade. Os destinos mais buscados estão localizados nas regiões Sudeste e Nordeste. Segundo a Inframerica, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife são os estados mais procurados nas datas.

A expectativa é que o fluxo internacional aumente, assim como o nacional. Estão previstos aproximadamente 7 mil passageiros entre embarque e desembarque, e cerca de 48 pousos e decolagens. No Aeroporto de Brasília, há seis destinos para o exterior, partindo direto: Lisboa, Buenos Aires, Orlando, Miami, Panamá e Lima.



A Inframerica orienta os passageiros a chegarem com pelo menos duas horas de antecedência e não esquecerem do documento oficial com foto para embarcar. No caso de voos internacionais, orienta, ainda, que os passageiros confiram a validade do passaporte, vistos e vacinas obrigatórias exigidos pelo local de destino da viagem.