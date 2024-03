Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam, durante a tradicional encenação da Via Sacra no Morro da Capelinha, 34 ocorrências distintas. O evento reuniu cerca de 90 mil espectadores, nesta sexta-feira (29/3), segundo estimativa da PMDF.

Diferente de anos anteriores, a Sexta-feira Santa deste ano foi sem o registro de chuvas e de muito calor, com temperatura máxima em 28ºC. Para o evento, o CBMDF disponibilizou equipes para atuar no atendimento pré-hospitalar, no combate a incêndio, no combate a incêndio florestal, na busca e salvamento, além de atividades de logística.

A corporação dispôs de 22 patrulhas operacionais e de apoio logístico, além de um posto de comando. No total, 242 bombeiros foram escalados para o trabalho no Morro da Capelinha. As equipes se dividiram nos turnos matutino e vespertino. Esteve presente, ainda, a comandante-geral do CBMDF, coronel Mônica de Mesquita Miranda.

O balanço do Corpo de Bombeiros contabilizou, até as 21h14, um total de 34 atendimentos por desidratação, hipertensão, mal súbito, hipoglicemia, crise de ansiedade, desmaios, retirada de anel, auxílio à pessoas com dificuldade de locomoção, cólica vesicular, obstrução de vias aéreas, quedas, dores na região lombar e vítima de fratura. Algumas vítimas foram atendidas no próprio posto médico do evento e outras precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde da região. Ninguém ficou em estado grave.

O CBMDF também atuou em um foco de incêndio florestal nas imediações do evento, que foi rapidamente controlado pelos militares.