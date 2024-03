Associação Being Tao tem programação especial em abril para celebrar 50 anos

Brasília, 03.03.2024-Comemoração de aniversário de 93 anos do Mestre Moo Shong Woo (foto), que idealizou o Tai Chi Being Tao, que é praticado desde 1974 na Asa Norte. A festa aconteceu na 105/104 Norte. Foto Luís Tajes - (crédito: LUIS TAJES) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Em 2024, a Associação Being Tao (ABT) completa meio século de existência. A data do aniversário é em agosto, mas o mês de abril já tem programação especial dedicada ao trabalho exercido pela associação durante todos esses anos.

No domingo (7/4), no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 4, haverá prática de tai chi chuan, a partir das 8h. Às 9h, o café compartilhado será seguido por uma roda de saberes, com o tema “Doenças crônicas complexas raras”, comandada pela doutora Vanessa de Medeiros Fernandes, às 9h. Apresentações culturais encerram a programação do sábado, às 11h.

A organização sugere aos que comparecerão ao encontro que levem algo para o lanche colaborativo, álcool para as mãos, repelente, água, copo e tapetinho.

Em 26 de abril, uma sessão solene da Câmara dos Deputados Federais vai celebrar os 50 anos de Tai Chi na Praça da Harmonia Universal (PHU), localizada na 104 Norte. A associação tem como principal objetivo não somente difundir a cultura oriental, mas também unir pessoas e formar vidas saudáveis em âmbitos mental, físico e espiritual.

Eleito Cidadão Honorário de Brasília em 2006 e condecorado com o Mérito Cidadão Candango de Brasília em 2012, fundador do Being Tao e uma das figuras mais emblemáticas do Distrito Federal, Moo Shong Woo, o Mestre Woo, é responsável por acolher as pessoas na Praça da Harmonia Universal ao longo desses 50 anos.