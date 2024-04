Caesb realiza, nesta terça-feira (2/4), teste de sistema de sirenes

O teste do sistema de sirenes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) será realizado nesta terça-feira (2/4), às 9h, às margens do Rio Descoberto e terá duração de 30 minutos. O teste faz parte do Plano de Ação de Emergência (PAE) da Barragem do Descoberto para evacuação segura da população que potencialmente poderia ser afetada, em casos de emergência, e avaliará como está funcionando o sistema após o acionamento remoto.

A população local está dentro do perímetro de segurança do reservatório, ou seja, a Zona de Autossalvamento (ZAS) e o alerta sonoro conterá a seguinte mensagem: "Atenção! Este é um teste sonoro. Estamos testando os autofalantes! Fique calmo", alternando com som de cornetas. O sistema de alerta sonoro, através de sirenes, consiste na emissão de mensagens para áreas definidas, de forma rápida, que associada ao serviço de telemetria pode ser acionada de forma segura, imediata e remota.

Em nota oficial, a Caesb informou, ainda, que a próxima etapa de implantação do PAE prevê a realização de um simulado com a Defesa Civil e com a população local. Esse treinamento tem como objetivo condicionar as pessoas para que sigam os mesmos passos ensinados, caso haja uma emergência real. As medidas visam proteger os moradores ribeirinhos, por isso foram instaladas sete torres em propriedades rurais ribeirinhas do Rio Descoberto e em comunidades próximas, localizadas no Distrito Federal e no estado de Goiás (Águas Lindas).

*Com informações do Caesb.

*Estagiária sob a supervisão de Suzano Almeida