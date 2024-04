Fercal recebe ações de combate à dengue no GDF Mais Perto do Cidadão

A vice-governadora Celina Leão esteve no DIA D de Combate à Dengue, na Fercal, e frisou que o programa é um marco, tanto no atendimento da população, quanto no combate à dengue - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A comunidade da Fercal recebeu neste sábado (6/4) o Dia D de Combate à Dengue, presente em todos os finais de semana nas cidades do DF, em conjunto com a 26ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão.

"Nós não estamos esperando, o GDF está fazendo a busca ativa para cuidar das pessoas. Recebam muito bem esse pessoal, abram a porta logo. Quando o agente de saúde entra na sua casa, ele põe para fora o mosquito da dengue e a falta de informação”, declarou a vice-governadora Celina Leão.

Celina incentivou, ainda, a vacinação entre as crianças de 10 a 14 anos DF, que segue com baixa adesão da população. “É necessário que venham vacinar, porque a cobertura só tem efeito completo com a segunda dose da vacina e a gente evita agravamento de casos desse vírus que tem mais mortalidade. Então, levem as crianças para vacinar porque muitas vezes elas já chegam nas nossas unidades de saúde doentes”, pontuou.

A edição da Fercal contou com o apoio de 160 bombeiros e 50 agentes de vigilância ambiental que passaram de casa em casa fazendo visitas para orientar a população e retirar possíveis focos de dengue das residências. “Aqui na Fercal a transmissão está começando a diminuir, mas não podemos baixar a guarda, porque ainda é um número alto. Hoje, a gente vai orientar todo mundo para ver se baixa esse índice”, afirmou o gerente de Vigilância Ambiental do DF, Edi Xavier.

* Com informações da Agência Brasília

