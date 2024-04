Coronel da PM preso novamente por ordem de Moraes entra para a reserva

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, preso em decorrência dos atos de 8 de janeiro, foi transferido para a reserva remunerada. O nome do militar consta no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Casimiro chegou a ser solto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em 28 de março, mas o magistrado voltou atrás na semana passada e determinou a prisão do militar. Nas decisões proferidas pelo ministro, foi utilizado a argumentação de que seriam soltos apenas militares que estavam na reserva — aposentadoria — porque estariam incapacitados de atrapalhar as investigações.

Com a aposentadoria publicada no DODF, a defesa do coronel irá requerer no STF a liberdade provisória do cliente. Dos oficiais presos após operação da Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República (PGR) em agosto do ano passado, estão soltos os coronéis Fábio Augusto, Klepter Rosa e Paulo José — todos na reserva.

Réu

Casimiro é acusado de envolvimento com os atentados de 8 de janeiro e é alvo de um inquérito que corre no Supremo que apura a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, por extremistas que não aceitaram o resultado das eleições.

Ele era comandante do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF quando os atentados ocorreram. Ele teria sido solto sob o argumento de que teria passado para a reserva remunerada. No entanto, a Justiça averiguou que ele ainda está nos quadros da ativa da corporação.



O Correio tenta entrar em contato com a defesa dos citados nesta matéria (Fábio Augusto, Klepter Rosa, Paulo José e o Casimiro) para abrir um espaço de resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.