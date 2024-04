Moraes manda prender novamente o coronel Marcelo Casimiro, da PMDF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira (4/4) a prisão do coronel Marcelo Casimiro, da Polícia Militar do Distrito Federal. O militar tinha sido solto em 28 de março, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Marcelo é acusado de envolvimento com os atentados de 8 de janeiro e é alvo de um inquérito que corre no Supremo que apura a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, por extremistas que não aceitaram o resultado das eleições.

Na decisão anterior, que determinou a soltura, o magistrado afirmou que o coronel deveria comparecer semanalmente na Vara de Execuções Penais do DF, não poderia deixar Brasília, teria de ficar em casa durante o período da noite e nos finais de semana, assim como entregar o passaporte e arma de fogo que esteja em seu poder. Além disso, o ministro vedou o uso das redes sociais e de comunicação com outros investigados.

Marcelo era comandante do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF quando os atentados ocorreram. Ele teria sido solto sob o argumento de que teria passado para a reserva remunerada. No entanto, a Justiça averiguou que ele ainda está nos quadros da ativa da corporação.