Três mil munições são apreendidas na BR–060 nesta quarta pela PMDF e PRF

Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quarta-feira (10/4), resultou na prisão de um homem e na apreensão de três mil munições na BR-060, que liga o Centro-Oeste ao Sul do Brasil.

Equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR), Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e PRF realizavam um ponto de bloqueio na BR-060 quando abordaram um carro.

Durante a busca veicular, foi encontrado 60 caixas de munições calibre 22, totalizando 3 mil munições. Além disso, no console do veículo foi localizado R$ 22 mil em dinheiro. O condutor do veículo assumiu a propriedade do material. Ele foi conduzido à 27ª Delegacia para registro da ocorrência.