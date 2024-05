Carro bate em poste no Recanto das Emas e motorista fica ferida

Uma condutora de 23 anos bateu o carro em um poste no Recanto das Emas, no início da manhã desta quarta-feira (1º/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local da ocorrência por volta das 6h40, na Quadra 303, em frente ao antigo Cras.

A motorista foi atendida pelos socorristas e transportada para o Hospital Regional de Taguatinga, queixando-se de dores na região do tórax.

A passageira, uma adolescente de 15 anos, também foi levada para o hospital, consciente e orientada, apresentando sangramento no nariz. As guarnições usaram pó de serragem na pista, devido ao vazamento de óleo do automóvel.

A Neoenergia foi acionada por conta do poste danificado pela colisão. A via precisou ser interditada durante o atendimento dos bombeiros. A Polícia Militar do Distrito Federal também foi acionada para o local. A dinâmica do acidente não foi informada.







< >