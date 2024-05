Homem é assassinado a facadas após dar tapas no rosto de idosa

Um homem identificado foi morto a facadas na porta de casa, na Fercal, na noite desse sábado (4/5). Até a última atualização dessa reportagem ninguém havia sido preso.

O Correio apurou que, antes de ser assassinado, a vítima teria dado tapas no rosto de uma idosa e os filhos da mulher teriam se revoltado com a situação e tirado satisfação com o homem.

Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas encontraram a vítima já sem vida no local. O caso é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).

Outro caso

Na madrugada deste domingo (5/5), um homem em situação de rua foi morto a pedradas na Quadra 14 de Sobradinho. O corpo foi encontrado próximo ao Lar dos Velhinhos, com várias lesões na cabeça. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o motivo do assassinato foi uma dívida de drogas.

A vítima foi identificada como Edivan Gonzaga de Sousa, 43 anos, conhecido como “Tempero”. De acordo com a PCDF, ele tinha passagens por Lei Maria da Penha e posse de drogas, além de ser suspeito de um homicídio ocorrido no Assentamento Dorothy Stang, no ano passado. Edivan estava em situação de rua e se encontrava em liberdade provisória pelos crimes cometidos.

O autor do crime, de 23 anos, foi preso em flagrante por agentes da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), nas barracas em frente ao Sobradinho Shopping. De acordo com as investigações, o assassinato foi motivado por uma dívida de drogas. Ele atacou a vítima com pedradas, além de jogar a cabeça dela contra o solo até matá-la.