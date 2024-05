Para comemorar o Dias das Mães explorando novos sabores

O Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, traz consigo a oportunidade de explorar novos sabores ao lado de quem se ama. Afinal, nada melhor do que aproveitar uma data tão especial para degustar pratos preparados no capricho, feitos especialmente para as mães do DF

Entre tradicionais restaurantes e negócios familiares, o que não faltam são opções variadas para se deliciar na companhia daquelas que simbolizam amor e carinho para tanta gente. Iman Musa, filha da proprietária do Mariam Comida Árabe, por exemplo, reforça o caráter comemorativo no gesto de compartilhar refeições com quem se ama. "Os pratos que a gente oferece são bons de se comer em família, em um almoço com muitas pessoas. São pratos fáceis de compartilhar", explica Iman.

Outros restaurantes são a opção certeira para quem deseja provar sabores delicados durante o Dia das Mães. São lugares de comida internacional, de comida afetiva e serviços de delivery dedicados a levar refeições elaboradas às mães de Brasília. Bianca Gregório, sócia da Casa Almeria, revela o caráter carinhoso dos pratos preparados especialmente para a data. "Acreditamos que, ao celebrar o Dia das Mães, buscamos uma experiência que remeta a uma memória afetiva, um lugar que nos remeta a um momento bom", observa.

Na intenção de facilitar a decisão do que comer durante a data, o Divirta-se Mais selecionou seis opções para que não falte comida boa durante o dia dedicado a todas as mães. Venha conferir!

Para levar as crianças

Para as mães que querem comemorar e agradar os pequenos, o Dudu Bar tem um espaço de brinquedoteca, além de um prato especial para o domingo. Restaurante conhecido pelas suas entradas diversificadas e por um ambiente agradável na 303 Sul, terá atividade de colagem para as crianças presentearem as mães. "Para esse dia, as mães podem aproveitar o almoço mais tranquilas, enquanto as crianças brincam, no nosso espaço de brinquedoteca. Perfeito para curtir com toda a família", disse Larissa Bittencourt, funcionária do restaurante.

Como sugestão de prato, o restaurante optou por frutos do mar. O prato Maria Maria é um dueto de camarões com peixe ao molho especial da casa que contém cogumelos frescos, manga, tomate cereja, manjericão, pimenta dedo de moça, teriaki e caldo de ostra (R$ 139). Tem como acompanhamento risoto de queijo grana padano com aspargos.



Tradição italiana

O Bottega Mia, novo restaurante de Brasília, nasceu com a ideia da democratização da comida italiana, com um bom nível técnico e preço justo. O restaurante conta com embutidos, pães e massas feitas na casa. O dia das mães terá um festival de gnocchi, como sugestão do chef. Será ofertado gnocchi com funghi e molho de queijo, com molho de tomate e uma versão com camarões.

O chef Ville Della Penna escolheu os pratos preservando a tradição italiana. "Seguindo a tradição de prato de panela única, a gente acredita que faz sentido ser um prato para a família toda. A celebração à volta da mesa com um prato de panela única é para nós a melhor forma de comemorar bem ao estilo italiano", disse o chef.

O prato mais indicado por Ville é o gnocchi mar e monte, feito com cogumelos frescos e camarão ao molho de tomate (R$ 220), que serve bem três pessoas. O restaurante fica na CLS 405, na Asa Sul.



Conforto de casa

A Casa Almeria surgiu como parte integrante do Grupo Almeria e foi idealizada para ser um local voltado para pães artesanais, café da manhã e sobremesas. Para as mães que querem curtir uma manhã especial, a Casa Almeria organizou cestas para presente nessa data especial. Para aquelas que preferem sair de casa para comemorar, o brunch do local pode ser uma opção. Para a sócia Bianca Gregório, a comemoração pede uma experiência com uma certa memória afetiva. A Casa Almeria oferece um ambiente acolhedor para o domingo. “Sempre falamos que o Casa é a extensão da nossa casa, a qualquer hora do dia. Para nós, o amor de mãe é como um bom café, é reconfortante, acolhedor e nos energiza para o que der e vier”, disse a sócia. A cesta para presente pode ser encomendada pelo telefone do local. Indicada para duas pessoas, a cesta contém mix de frios, caixinha com quebra quebra, panqueca com geleia de morango, mini bolo de morango com cream cheese, torradas de pão de fermentação natural, mini croissant simples e de pistache e outros (R$ 249). Como acompanhamento, a cesta conta com café e suco de laranja.

Delivery gourmet

A Chic Chef é pioneira em congelados gourmet com um cardápio diferente a cada semana com qualidade e sabor. Andréa Roriz prepara pratos e realiza entregas domiciliares, para facilitar a vida das famílias de Brasília. Para as mães que preferem curtir um almoço em casa, o delivery Chic Chef é uma ótima opção. “Como no Dias das Mães, os restaurantes ficam muito cheios, ofereço a facilidade de ter um prato saboroso no conforto de sua casa, celebrando esse momento em família”, diz a chef. Os pratos para datas especiais não são congelados, apenas resfriados, com a finalização feita na casa do cliente. A recomendação da chef é o Filé ao molho de queijos com arroz de champanhe (R$ 179), que é o prato mais pedido e serve até quatro pessoas. Os pedidos podem ser realizados pelo whatsapp.

Mamma mia!

Timo Cantina é uma novidade em Brasília e já está preparado para alegrar o domingo com uma experiência italiana autêntica. Localizado no Venâncio Shopping, tem como objetivo combinar sabores tradicionais da Itália com um toque de inovação.

"Timo significa tomilho em italiano, um ingrediente muito usado na culinária do país, e bastante presente em nossa cozinha. Versátil, aromático, fino e delicado, todas essas características formam o nosso estilo gastronômico", conta o sócio e chef Matheus Grilo. O restaurante é uma dica para quem quer experimentar algo novo.

Para o domingo, as mães serão presenteadas com uma taça de espumante de boas-vindas e algumas entradas de cortesia para as famílias. O chef Matheus preparou um prato de cotoletta di manzo com risoto de provolone (R$ 89), especialmente para domingo. Um filé de costela empanado em cubos de pão e tomilho acompanhado de risoto de provolone será servido de quarta a domingo no Timo.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco