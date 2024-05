Evento de Pentecostes terá aplicação de vacina contra a gripe

Para quem for ao evento de Pentecostes, no Taguaparque, o fim de semana não deve ser apenas de oração. A Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que equipes da pasta estarão no local para aplicar vacinas contra gripe (influenza) das 13h às 22h, no sábado (18/5), e das 13h às 21h, no domingo (19/5).

Em uma tenda montada próximo a Vicente Pires, a equipe conta com seis aplicadores e com quatro mil doses do imunizante. Para enfrentar qualquer tipo de ocorrência, o espaço conta com quatro macas, sendo uma móvel, além de equipamentos, medicamentos e insumos necessários para atendimentos iniciais.

A pasta lembra que o imunizante contra a gripe pode ser aplicado em bebês a partir dos seis meses de idade, crianças, adolescentes, adultos e idosos. No sábado (18/5), além do evento de Pentecostes, a vacina também estará disponível em outros 30 locais de atendimento, como supermercados, praça, escola e no evento "GDF Mais Perto do Cidadão", que acontece em Samambaia. Confira aqui a lista completa dos locais, com endereços e horários.

O novo imunizante contra a covid-19, da Moderna, também será aplicado neste sábado (18/5) em bebês e crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses, além dos adultos dos grupos prioritários.

Dengue

Enquanto isso, crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, também poderão receber a primeira ou a segunda dose da vacina contra a dengue. Outros imunizantes também estarão disponíveis, sendo aplicados conforme o calendário vacinal de rotina.

A Secretaria de Saúde divulgou, nesta sexta-feira (17/5), o boletim de casos e óbitos por dengue no Distrito Federal. De acordo com a pasta, 342 pessoas morreram pela doença entre 31 de dezembro do ano passado a 27 de abril de 2024.

Com informações da Secretaria de Saúde