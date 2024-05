Homem é preso em flagrante com fuzil e munições na Ql 19 do Lago Sul

Um homem, não identificado, foi preso em flagrante na Ql 19 do Lago Sul, por volta das 19h da noite dessa quarta-feira (22/5), com um fuzil T4 calibre 5.56mm e 875 munições. A prisão foi feita pelo Grupo Tático Operacional (GTOP-25), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A ação ocorreu após uma denúncia sobre a possível presença de uma arma de fogo na região do Lago Sul. No local, o GTOP 25 localizou o veículo suspeito e realizou a abordagem policial. Durante a revista, foram encontrados, dentro do caminhão, o fuzil e as munições intactas de calibres diversos — 25 munições calibre 12, 750 cartuchos 9mm, 100 cartuchos 5.56.

O homem flagrado em posse do arsenal foi detido e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, para a realização dos procedimentos cabíveis.