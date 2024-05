Criminosos que furtaram R$ 500 mil de beneficiários do INSS são alvo de operação

Na manhã desta quinta-feira (23/5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e com o apoio da PCESP – Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), realizou a operação Bad manager, que visa parar uma associação criminosa, atuante no DF. Os criminosos são responsáveis por praticar furtos de valores bancários de beneficiários vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante o abuso de confiança e de fraude.

Veja como foi a operação:

Foram cumpridos quatro mandados de busca e de apreensão nas regiões de Samambaia, Taguatinga, São Sebastião e na cidade de Arthur Nogueira, em São Paulo. Segundo a PCDF, as investigações foram iniciadas em março de 2023 quando uma instituição bancária percebeu que saques indevidos, de aproximadamente R$500 mil, em benefícios do INSS foram realizados por uma das funcionárias da empresa.

A corporação informou, ainda, que os suspeitos são investigados pela prática dos crimes de furto qualificado, com pena que varia de 2 a 8 anos de reclusão, associação criminosa, com pena de 1 a 3 anos de reclusão, bem como lavagem de capitais, com pena de 3 a 10 anos de reclusão.

Além das buscas, foram implementados bloqueios judiciais de valores na ordem do montante subtraído — R$ 495.609.