PCDF entrega 180 toneladas em doações para vítimas de enchentes no RS

Representantes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) entregaram na Base Aérea de Brasília, nesta terça-feira (21/5), 180 toneladas, com diversos itens, em doações dirigidas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS). Os donativos foram recolhidos em delegacias e outras sedes dessa força de segurança.

A Defesa Civil do RS tem divulgado que as maiores necessidades dos desabrigados são água potável, cestas básicas, colchonetes, fraldas (adultas e infantis), leite em pó, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, rações para animais, roupas de cama e íntimas (novas), talheres descartáveis, toalhas e peças de vestuário (especialmente contra o frio). As campanhas do GDF para ajudar os gaúchos, atualmente, estão focadas na obtenção de agasalhos.



Os pontos de arrecadação da PCDF são: Delegacias da Criança e do Adolescente I e II, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I), Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin) e a sede do Instituto de Criminalística (IC).

* Com informações da Agência Brasília e da PCDF