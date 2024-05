Via marginal à Ponte JK será interditada na manhã deste domingo (26/5)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai interditar a via marginal à Ponte JK na manhã deste domingo (26/5), entre 6h30 e 9h, devido à realização da Corrida Run Flower. A largada da competição será às 7h, em frente ao Bar Mormaii.

Após a largada, os corredores vão percorrer 5 km, seguindo pela Orla da Ponte JK, na contramão da marginal da via JK, via do SCES trecho 2 e Ciclovia do SCES trecho 2. As vias de acesso à corrida serão totalmente fechadas a partir das 6h30, permitindo apenas para os atletas e organizadores do evento.



Dois pontos de controle de trânsito estarão funcionando no SCES Trecho 2: um na altura da alça de acesso à via JK e outro na altura do Clube de Golf.



Os agentes do Detran-DF farão o controle do tráfego e orientarão os condutores para dar fluidez ao trânsito sem comprometer a segurança viária. Os trechos interditados receberão sinalização.



Com informações do Detran-DF.

