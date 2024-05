Crianças do DF enviam cartas para vítimas do desastre no Rio Grande do Sul

Crianças do 4º ano da Escola Classe 305 Sul enviam cartas para as famílias do Rio Grande do Sul - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Coluna Eixo Capital deste sábado (25/5)*

Um pacote repleto de cartas de crianças foi deixado no galpão do Centro de Capacitação Física (Cecaf) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por uma agente da Defesa Civil, em meio à triagem das doações que estão sendo enviadas pelos brasilienses para as vítimas do desastre no Rio Grande do Sul. Entre os recados, falas de esperança com desenhos e manifestações de carinho. As autoras das cartinhas são crianças do 4º ano e estudam na Escola Classe 305 Sul. A ação faz parte do projeto Conhecendo meu Povo, meu país, desenvolvido pela escola há 21 anos, em que as turmas exploram as características culturais e folclóricas de cada região.

Emoção das crianças

As professoras da Escola Classe 305 Sul explicaram que, diante do cenário que a Região Sul vivencia, os próprios alunos levaram questionamentos do que mais poderiam fazer para ajudar, além das arrecadações. "Percebi que as crianças estavam muito sensibilizadas em relação ao que está acontecendo. Aproveitei a aula de ciências, onde pude falar do fenômeno El Niño e algumas das causas das enchentes. Além disso, já que a gente tinha que trabalhar o gênero textual carta, por que não de uma forma solidária? Então, quando os meus alunos fizeram essas cartinhas, isso chamou a atenção de outras turmas", disse a professora que idealizou a entrega das cartas, Mirian Alves Lins. Para ela, a atitude leva um pouquinho de amor e carinho para quem tanto precisa. "Percebi que eles se emocionaram bastante."

Mais anestesistas

A Secretaria de Saúde do DF contratou cerca de 48 mil procedimentos de anestesiologia em cirurgias eletivas. Com investimento de R$ 14,1 milhões, os serviços complementares de anestesia para a rede pública deverão ser prestados por 12 meses. Os extratos dos três contratos que autorizam o início da prestação dos serviços foram publicados ontem no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). "Essa contratação vai impactar positivamente nas cirurgias eletivas realizadas pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Somando-se às revitalizações em nossos hospitais e à aquisição de equipamentos hospitalares, que trarão segurança ao paciente e aos profissionais, a Secretaria de Saúde atenderá a população com mais agilidade e qualidade", destaca a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Debate ambiental

Será realizado em Brasília, em 6 de junho, o Seminário Novas Perspectivas para Soluções de Conflitos Ambientais — A visão de juristas e engenheiros. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia — Ibape Nacional e pela Ibape-DF, o evento reunirá palestrantes para um encontro destinado aos profissionais da engenharia, arquitetura, direito e todos que tenham interesse na área ambiental. As inscrições estão disponíveis no site: www.ibape-nacional.com.br.

Evento do RenovaBR encerra curso sobre formação política

O RenovaBR realiza hoje na Câmara Legislativa um encontro para analisar os desafios das eleições municipais. O evento será o encerramento do curso de formação política para a disputa deste ano. Os alunos participarão de um circuito de palestras sobre temas como a importância de entender a cidade; política, equidade racial e diversidade; política e mercado e também autoconhecimento na política. Entre os palestrantes estarão presentes o vereador de Campo Grande Ronilço Guerreiro (Podemos-MS) e a deputada federal Gisela Simona (União-MT). O RenovaBR é um movimento de renovação política fundado pelo empresário Eduardo Mufarej e apoiado pelo apresentador Luciano Huck. O movimento atua desde 2017 e já formou milhares de alunos.

Dia de festa para o SUS

Uma noite de celebração para os defensores do Sistema único de Saúde do Distrito Federal e do país. Esse foi o foco da cerimônia de outorga do Título de Cidadã Honorária de Brasília para a doutora e enfermeira Fátima de Sousa, que é professora associada da Universidade de Brasília (UnB). Ela é uma combativa e atuante defensora do SUS e das práticas de saúde e da educação como elementos transformadores do indivíduo e da sociedade. O evento foi realizado na noite da última quarta-feira no plenário da Câmara Legislativa, por iniciativa da deputada Dayse Amarilio (PSB), que é enfermeira e obstetra, e contou com a participação de autoridades, acadêmicos, admiradores, colegas de profissão e militantes, além de amigos e familiares de Fátima de Sousa.

Ajuda

Somando-se aos esforços para ajudar o Rio Grande do Sul, a deputada federal Erika Kokay (PT/DF) destinou R$ 1 milhão em emenda parlamentar para atender o povo gaúcho em meio à maior emergência climática de sua história.