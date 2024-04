Lula sobre Sol Nascente: "Aonde é que está a favela?"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira (11/4), da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do câmpus do Instituto Federal de Brasília (IFB) no Sol Nascente. A cidade é a maior favela do Brasil. O petista afirmou que o local não se parece com favelas tradicionais e enalteceu a organização da população e o atendimento do poder público na região.

"Faz um mês que vim de helicóptero e estava passando aqui em cima quando me comunicaram que estava passando em cima da favela Sol Nascente. E eu fiquei olhando aonde é que estava a favela. Sinceramente, fiquei olhando porque Sol Nascente não tem nada a ver com o que a gente conhece de favela no Rio, São Paulo, Pernambuco, Ceará, não tem nada a ver. Isso aqui eu posso dizer para vocês. Isso é melhor que muitos bairros de classe média baixa em São Bernardo do Campo e outras cidades", apontou.

"Eu sinceramente achei que ia chegar aqui e encontrar um lugar feito de pedaços de madeira, de zinco, que não tinha rua, que não tinha nada. Aí quando desço aqui eu estou em uma cidade. Obviamente que isso se deve ao trabalho de vocês, à organização de vocês, ao trabalho de vocês, à reivindicação de vocês e ao atendimento que o poder público faz a vocês. Essa é uma conquista extraordinária. Parabéns aos homens e mulheres da comunidade Sol Nascente, o nome é maravilhoso", emendou.



O presidente disse ainda considerar Sol Nascente "um bairro bonito". "A minha impressão sobre o Sol Nascente não é da favela que eu pensei que era, não. Graças a Deus, vocês moram num lugar muito razoável. Lógico que todo mundo gostaria de morar no Plano Piloto", pontuou.

Mil institutos federais

Lula disse que, em 100 anos, foram criados 140 institutos federais, mas que, sob seu governo, em 13 anos o número subiu para 682 institutos. "Com esses 100 novos [anunciados anteriormente] serão 782 institutos e eu quero chegar a mil porque, da mesma forma que o Pelé queria marcar mil gols, que o Romário queria marcar mil gols, que o Túlio Maravilha queria marcar mil gols, eu quero, quando deixar essa terra, ter feito mil escolas técnicas nesse país."

"Elas têm uma função primordial para o jovem poder se aperfeiçoar, ganhar conhecimento, arrumar um baita de um bom emprego, e viver dignamente."

Bolsonaro "engraçadinho"

Lula também voltou a dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou milhares de obras paradas pelo país. "Milhares de creches e obras paralisadas porque um engraçadinho que entra: ‘Ah, não gosto disso, não vou fazer. O que eu gosto é de contar mentira, fake news. O que eu gosto é de falar palavrão, falar bobagem’. Eu fui eleito para cuidar do povo brasileiro", continuou.