Celina Leão fala sobre ações para conter crise na saúde do DF

Vice-governadora Celina Leão (PP) compareceu, na manhã desta quarta-feira (29/5), a evento de inauguração do anel viário do parque Burle Marx, no Noroeste - (crédito: Giulia Luchetta)

Na manhã desta quarta-feira (29/5), durante evento de inauguração do novo anel viário do parque Burle Marx, no Noroeste, a vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) comentou as ações que o GDF está realizando para minimizar o caos na saúde pública. Celina afirmou que os representantes do Executivo realizaram reuniões com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), com o intuito de aumentar a capacitação dos profissionais de saúde e ampliar a oferta de médicos especialistas nas unidades básicas.

Segundo a vice-governadora, uma das principais estratégias discutidas é o fortalecimento das unidades básicas de saúde (UBS). “Tivemos reuniões ontem e nessa semana toda. Vamos investir em capacitação, na melhoria da qualidade desse atendimento, na melhoria da estrutura, e na ampliação dessa mão de obra, para que tenhamos mais disponibilidade de mão de obra, oferecendo atendimento que, muitas vezes, a pessoa vai buscar na unidade básica de saúde, também em outros locais”, declarou.



Celina ressaltou que uma das prioridades do governo é disponibilizar médicos especialistas que possam identificar condições específicas de saúde em estágio avançado, medida que, na visão da vice-governadora, evitaria complicações e fatalidades na rede pública de saúde. A prevenção e o atendimento inicial nas UBS, segundo observou Celina, são essenciais para evitar que os pacientes cheguem às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em estados precários.



“O atendimento precisa acontecer nas unidades básicas de saúde desde a prevenção a doenças cardiológicas, a doenças diabéticas, por exemplo, porque, muitas vezes, o paciente chega na UPA com uma condição de saúde já em estágio avançado, então investir na saúde básica é investir na capacitação do pessoal técnico”, argumentou. “Com isso, incentivamos a população a procurar as unidades básicas de saúde para fazer os exames de rotina. Queremos fazer toda essa triagem na rede desde o começo, para melhorar o atendimento”, completou Celina.



Em relação aos óbitos infantis denunciados no último mês, a vice-governadora disse que a prestação de atendimento às famílias lesadas está sendo feita pelo próprio GDF, pela secretaria de Saúde e pelo Iges-DF. “Todo suporte será dado”, garantiu.