Cascavel é flagrada passeando pela Água Mineral

Uma cobra cascavel foi flagrada passeando pelo Parque Nacional de Brasília, o Água Mineral. No registro feito por um funcionário do local, é possível ver o animal rastejando tranquilamente na pista próxima à piscina velha. O vídeo alerta para a atenção dos motoristas no respeito à velocidade permitida nas estradas do parque, que é de 40 km/h. "Eu já vi muitos animais atropelados na pista e isso entristece muito. A partir do momento que a pessoa entra em um espaço como esse, de preservação, é importante respeitar a velocidade e ficar atento aos animais", disse o voluntário e frequentador do parque Alex Luzardo.

A cascavel é uma serpente peçonhenta pertencente ao gênero Crotalus e conhecida por possuir um guizo na ponta da cauda, que produz um som de chocalho. O som serve como um possível aviso para potenciais predadores e intrusos. Esses animais preferem áreas secas, como o Cerrado. Elas podem variar bastante em tamanho, entre 60 cm e 2,6 metros. Possuem cabeça triangular e olhos com pupilas elípticas. Se alimentam de pequenos mamímeros, aves e outros répteis.

O que fazer se encontrar uma cascavel?

Embora as cascavéis não sejam agressivas e evitem o contato com pessoas, elas podem morder se sentirem ameaçadas ou acidentalmente pisadas. Alex já encontrou outra serpente e animais no local, principalmente nas trilhas. "Durante as trilhas, a gente cruza com muitos animais. Eu fico na minha, mantenho a calma e espero passar. Teve uma vez que passou uma onça por mim. Acho que ela estava mais assustada que eu e foi embora", disse Alex.

Atendimento médico

As mordidas são perigosas e requerem tratamento médico imediato. Caso a pessoa seja picada, é importante higienizar o local afetado e procurar uma unidade de saúde. É possível encontrar o soro contra a picada de animais peçonhentos em unidades de saúde pública do Distrito Federal. As unidades de referência para soroterapia de acidentes de animais são os hospitais da Asa Norte (Hran) do Guará (HRGu); de Taguatinga (HRT; do Gama (HRG); de Planaltina (HRPl); de Ceilândia (HRC); de Brazlândia (HRBz); da Região Leste (HRL); e o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib).

Assista ao vídeo