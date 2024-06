Morre Henrique Moreira, ex-coordenador do Ceub, aos 66 anos

Morreu, neste sábado (1º/6), o professor Henrique Moreira, ex-coordenador do curso de Comunicação Social do Centro Universitário de Brasília (Ceub). Ele ocupou o cargo por mais de 20 anos. O professor tinha 66 anos e estava lutando contra uma pneumonia, há algumas semanas, internado em um hospital.

Segundo o coordenador da Agência Ceub, professor Luiz Cláudio, Henrique Moreira acabou tendo uma infecção hospitalar e morreu repentinamente, após apresentar uma melhora no quadro.

Em uma mensagem encaminhada para uma rede social da agência, Luiz Cláudio destacou estar “com o coração em pedaços” ao dar a notícia sobre a morte do professor. “É importante que saibam da força que ergue aquele bloco 12. Teremos dias muito duros pela frente. Precisaremos muito dos abraços uns dos outros”, lamentou.

O coordenador da Agência Ceub destacou que a nora e um dos filhos de Henrique Moreira fazem parte da história da instituição. “A esposa Valéria, os filhos Felipe, Lucas e Gabriel. A Isa, professora de vocês, que é nora dele. Felipe é nosso ex-aluno e repórter da CBN, um rapaz maravilhoso. Todos precisam do nosso apoio e nossa solidariedade. Teremos que ser fortes”, afirmou Luiz Cláudio na mensagem.

Em nota, o Centro Universitário de Brasília se solidarizou com o falecimento do professor e disse que ele deixa “um grande legado para a formação de comunicólogos em Brasília e no Brasil”. “É com muita tristeza que recebemos a notícia da partida. Suas contribuições permanecerão vivas no campo da Comunicação e da Educação", lamentou o reitor da instituição, Rafael Mesquita Lopes.

O velório do ex-coordenador do curso de Comunicação Social do Ceub está marcado para a tarde deste domingo (2/6), a partir das 13h, no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Em seguida, às 15h15, o corpo de Henrique Moreira será cremado.



Confira a íntegra da nota do Ceub:

"Com grande pesar, o Centro Universitário de Brasília (CEUB) se solidariza com o falecimento de Manoel Henrique Tavares Moreira, ex-coordenador do curso de Comunicação Social e professor titular da instituição, que deixa um grande legado para a formação de comunicólogos em Brasília e no Brasil. Que a família encontre conforto nas memórias e alegrias de sua vida dedicada ao serviço da Educação e da Comunicação.

Mestre e doutor em Comunicação, Manoel Henrique coordenou o curso de Comunicação Social do CEUB por 22 anos, sempre atento às mudanças e dinâmica do setor. O docente, que tinha 66 anos, era reconhecido sobretudo pelas especialidades em comunicação estratégica, reportagem, comunicação organizacional e história do jornalismo, temáticas sobre as quais assinou artigos e contribuiu para pesquisas e publicações acadêmicas. Entre elas, a identificação da identidade dos jornalistas brasileiros e o livro “Comunicação Estratégica e Integrada, a visão de 23 autores em 5 países”.

Ao relembrar sua trajetória pela instituição, o magnífico reitor Rafael Mesquita Lopes, em nome do CEUB, homenageia o professor Manoel Henrique Tavares Moreira pela sua contribuição para a formação da Comunicação no Brasil e pelo legado que deixa para o Centro Universitário de Brasília. “É com muita tristeza que recebemos a notícia da partida. Suas contribuições permanecerão vivas no campo da Comunicação e da Educação", lamenta o reitor."